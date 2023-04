Salvò una persona dal suicidio, premiato vigile del fuoco di Caserta

Salva una persona che voleva suicidarsi e per lui arriva un premio. In occasione della cerimonia del Premio Nazionale Giuseppe Salvia, conferito agli appartenenti alle Forze Armate e ad altri Corpi dello Stato che si sono particolarmente distinti a favore della comunità e delle fasce deboli, avvenuta a Napoli presso l’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco e di altre autorità civili e militari, è stato conferito il riconoscimento dell’attività svolta dal Comando dei vigli del fuoco per un soccorso a persona effettuato dal vigile del fuoco Gianfranco Leonetti, in servizio a Caserta.

Era il 29 gennaio 2021 quando il pompiere intervenne in aiuto di una persona che minacciava di suicidarsi. Il vigile del fuoco ingaggiò anche una violenta colluttazione con l'aspirante suicida che cercava di trascinarlo con sé nel vuoto, riuscendo però prima ad immobilizzarlo e poi a trarlo in salvo.

Per il gesto eroico, la città di Caserta ha conferito a Leonetti un encomio solenne.