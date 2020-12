Stop ai lavori per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale ed un locale commerciale (a quanto pare una pizzeria) a Centurano, in via Petrarca, dove sorge il complesso monumentale denominato «Fontana pubblica e giardino con vasche» già di proprietà dell’intendente della Reale Casa, Michelangelo Viglia.

APPROFONDIMENTI LA CHIESA Il Papa nomina Pietro Lagnesenuovo vescovo di Caserta LA CULTURA Reggia, Cgil-Cisl-Uil contro il direttore Maffei per la gestione del... IL BLITZ, GLI ARRESTI Sant'Angelo, pizzo e spazi in officinapresa una coppia di...

Con un’ordinanza il 18 dicembre, l’amministrazione comunale di Caserta ha accolto le doglianze del «Comitato Parco Ornamentale di Centurano» che aveva presentato una diffida curata dall’avvocato amministrativista Paolo Centore. Nell’ordinanza comunale la dirigenza comunale ha sospeso l’autorizzazione dei lavori rilasciata nel marzo del 2019 ad una famiglia casertana sulla base del vincolo della Soprintendenza compulsata proprio dal Comitato alla apposizione del vincolo sia storico che artistico. Tesi accolta quest’anno dall’amministrazione ministeriale, dichiarando l’immobile di notevole interesse sia sotto l’aspetto storico, quale testimonianza del periodo, che sotto l’aspetto artistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA