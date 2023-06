Violenze in carcere, riscontri inesistenti: assolti due agenti della polizia penitenziaria

Sono stati assolti «non aver commesso il fatto» due agenti della polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere accusati di torture, lesioni e abuso di autorità nei confronti dei detenuti il giorno dopo la sommossa nel carcere "Uccella".

Si tratta di Vittorio Vinciguerra, 50 anni di Capua e Angelo Di Costanzo di 56 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere. Gli avvocati difensori, i legali Mauro Iodice e Gerardo Marocco, hanno dimostrato che molte telecamere riprendevano altre persone, ma non gli imputati che, il giorno del pestaggio (il 6 aprile del 2020), non erano presenti nella struttura carceraria.

Le indicazioni dei testimoni che li identificavano come violenti non hanno ottenuto riscontro e il giudice Pasquale D'Angelo - al termine del processo con rito abbreviato - ha assolto i due poliziotti.

Furono 52 le misure cautelari emesse nel 2021 a carico di funzionari, comandanti e agenti dell'amministrazione penitenziaria al termine dell'inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere. Le accuse più pesanti erano di tortura, maltrattamenti e lesioni.

Per alcuni dirigenti, come il provveditore campano, Antonio Fullone, i pm contestano anche falsi, depistaggi e favoreggiamento.

In molti hanno chiesto il processo con rito ordinario che, in questi giorni, si sta celebrando nell'aula-bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre gli agenti assolti oggi - Di Costanzo e Vinciguerra - hanno scelto il rito abbreviato. Per loro le pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Alessandra Pinto e Daniela Pannone, avevano chiesto una condanna a 7 anni e sei mesi di reclusione. Ottantadue le parti civili che si erano presentate in giudizio chiedendo ai due risarcimenti dai 200mila ai 2 milioni di euro. Ben 20 i reati contestati, ma nessuno ha portato alla condanna.