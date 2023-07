Aversa, un anno dalla morte del giornalista-scrittore Vito Faenza: messa nella Chiesa di Santa Teresa

È passato già un anno dalla morte del celebre giornalista campano Vito Faenza, scomparso prematuramente a causa di un tumore contro cui ha combattuto con grande coraggio. Domani, mercoledì 19 luglio, alle ore 19, presso la Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù ad Aversa si celebrerà una messa in suo ricordo.

Ed è proprio ad Aversa che il giornalista, scrittore e narratore esperto ha passato la sua vita e i sui ultimi giorni, nella casa in cui viveva con la moglie, Luisa Melillo. Nato nel 1948, aveva lavorato per l'Unità, nella storica redazione napoletana di via Cervantes, dove divenne anche inviato speciale. Rimase legato al quotidiano anche quando divenne corrispondente di Panorama da Napoli, occupazione che mantenne fino al 1984. Nel 2004 entrò al Corriere del Mezzogiorno dove ricoprì anche il ruolo di segretario di redazione.

Dopo la pensione, si dedicò alla scrittura di diversi saggi sulla criminalità organizzata e sul terrorismo nazionale e internazionale, tenendo anche seminari universitari su questi temi. Dal 2004 al 2010 è stato segretario dell'Osservatorio sulla camorra e sull'illegalità, curando la pubblicazione del relativo bollettino mensile.