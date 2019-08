«Io li odio i nazisti dell'Illinois», John Belushi rivive a fumetti

Domenica 25 Agosto 2019, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 12:28

Non c’è alternativa. Anzi, una sì: lo odiano (ma è reciproco) solo i nazisti dell’Illinois, i celebri “cattivi” del film del 1980 Blues Brothers.(37, era il marzo 1982)(33, era nato nel 1949), ma ancora oggi è uno dei personaggi del cinema più venerati: non solo da chi l’ha vissuto “in diretta”, ma anche dai giovani che l’hanno riscoperto. Ci ricorda questo mito Vita eccessiva di John Belushi ( Becco Giallo , 172 pp., 17€), biografia a fumetti scritta da Francesco Barilli e disegnata da Lele Corvi. Un volume nostalgico che ricrea un’intervista immaginaria per ripercorrere i momenti migliori e peggiori dell’attore e i suoi personaggi. Belushi è disegnato come fosse una vignetta, a volte nei panni di Bluto da Animal House, spesso in quelli di Jake “Blues”. Abito scuro, cappello e occhiali da sole. Chiacchiera con gli autori e fa scivolare gli anni vissuti all’estremo in battute rapide. Dall’incontro con Judith, amore di una vita; alle avventure del Saturday Night Live con Bill Murray e ovviamente Dan Aykroyd, amico, spalla e fratello.(quello del Watergate) nella biografia caposaldo Chi tocca muore. Però il fumetto, in un’ora di lettura, è un grande tributo per chi, come noi, continua a citare e ricitare frasi cult come: «Ho visto la luce», «Toga! Toga! Toga!», «Le cavallette...», e decine e decine ancora, con personaggi scomparsi che ricompaiano al suo fianco (su tutti, l’abbraccio con Carrie Fisher è il più toccante).Barilli e Corvi mostrano anche l’ultimo giorno di Belushi, quando il mix di cocaina ed eroina lo uccide. E provano anche a svelare il segreto dell’infelicità del comico: «Noi eravamo figli della generazione successiva a quella di Auschwitz o Hiroshima. Da quelle tragedie era nata solo una pace omologata, quella del ceto medio, dell’hamburger e Coca Cola. Volevo scardinare quelle convenzioni». Risultato: è diventato l’icona della comicità e del tormento. Un Che Guevara della risata e dell’eccesso.