Un progetto per motivare le ragazze del Sud a non arrendersi e a credere nei propri sogni. Il 19 marzo, ma la Festa del papà questa volta non c'entra niente, la casa editrice Il Castoro in collaborazione con l'associazione no profit Room to Read, che ha l'obiettivo di promuovere l'alfabetizzazione e l'uguaglianza di genere su scala internazionale, pubblicano il fumetto Le ragazze ce la fanno (pagine 144, euro 14) rivolto alle giovani delle scuole secondarie del Meridione d'Italia: tra Napoli e Palermo ne verranno distribuite gratuitamente 40.000 copie. A firmare il volume quattro campane e una siciliana.

La napoletana Assia Petricelli, insegnante di lettere, come autrice di fumetti nel 2014 ha vinto il Premio Andersen con il graphic novel, Cattive ragazze, disegnato dal compagno, anch'egli napoletano, Sergio Riccardi; nel 2020, sempre con lui, ha pubblicato il romanzo a fumetti Per sempre. Arianna Melone, casertana, diplomata alla Scuola di Comics di Napoli è stata tra i vincitori nel 2015 del premio New Design e nel 2017 si è aggiudicata Il Premio Imago al «Comicon». Le salernitane Carmen Guasco e Alessia De Sio, diplomate alla Scuola salernitana del fumetto Comix Ars, nel 2019 hanno realizzato insieme Assuntì: Scétate, Scé!, la biografia a fumetto dell'imprenditrice Assunta Pacifico e nel 2023 hanno fondato nella loro Salerno l'associazione culturale Corner Box con l'intento di democratizzare la cultura del fumetto.

Se al quartetto di autrici campane si aggiunge la siciliana Ornella Greco il gruppo di sceneggiatrici e illustratrici che hanno dato vita a Le ragazze ce la fanno è completo.

Il volume raccoglie tre racconti a fumetti ispirati alle vite reali di quattro giovani donne che hanno saputo costruire il proprio presente combattendo discriminazioni e pregiudizi sociali e di genere nel Mezzogiorno.

La storia di Martina Ferracane che con il progetto FabLab Western Sicily diffonde l'educazione digitale creativa nelle scuole della Sicilia. Quella di Nadia Lodato e Lucia Lauro responsabili di diversi progetti imprenditoriali volti a recuperare e a dare una possibilità di riscatto ai ragazzi del carcere minorile di Palermo, come Cotti in Fragranza dove si producono biscotti. E poi c'è la storia di Maddalena Stornaiuolo. Originaria di Scampia, la Stornaiuolo ha sempre creduto che studiare e conoscere fossero strumenti indispensabili per crescere e realizzare i propri sogni. Si e laureata in psicologia e ha studiato recitazione. Come attrice oggi è la Maddalena di «Mare fuori», ma è anche regista, imprenditrice, oltre che acting e dialect-coach di serie tv come «L'amica geniale» e «La vita bugiarda degli adulti», nonchè fondatrice della compagnia teatrale Vodisca Teatro e della scuola di recitazione La Scugnizzeria, proprio nella sua Scampia. Con il suo primo cortometraggio, Sufficiente», ha ricevuto un Premio Speciale ai Nastri d'Argento 2020.

Insomma, Le ragazze ce la fanno racconta storie di donne del Sud che ce l'hanno fatta e che si spera siano d'ispirazione per le nuove generazioni. E dopodomani è la Festa delle donne, non la festa del papà.