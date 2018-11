Un altro “mistero” sul Salvator Mundi di Leonardo: sparito dal calendario del Louvre di Abu Dhabi

Non trova pace il Salvator Mundi, la tavola attribuita a Leonardo da Vinci diventata il 15 novembre del 2017 il quadro più costoso del mondo (battuta da Christie's a 450 milioni di dollari). Un nuovo mistero circonda l'opera, ora di proprietà dell'Ente per il turismo e la cultura di Abu Dhabi, che doveva essere esposta il 18 settembre scorso nel museo degli Emirati. Ma così non è stato. Si è poi ritenuto che potesse essere esposta nei prossimi giorni, quando il Louvre di Abu Dhabi inizierà le celebrazioni per il suo primo anno di vita. Sul sito internet del museo però del Salvator Mundi nessuna traccia: per ora non è presente in alcun evento. Secondo alcuni rumor gli esperti del Louvre di Abu Dhabi potrebbero aver mosso alcune perplessità sul restauro effettuato o, forse, ritenere opportuno intervenire di nuovo. Per ora resta in calendario l'arrivo della tavola in Europa il prossimo autunno per la grande mostra sui cinquecento anni dalla morte di Leonardo che sarà allestita al Louvre di Parigi. E dove si potrebbero vedere, per la prima volta, uno al fianco all'altra il Salvator Mundi e la Gioconda.

Martedì 6 Novembre 2018, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 17:37

