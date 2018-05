Il rialzo del petrolio innesca un nuovo rialzo dei prezzi della benzina al distributore. Dopo i rialzi effettuati ieri da Eni, oggi a intervenire in salita sui prezzi raccomandati di benzina e diesel sono IP, Italiana Petroli, Q8 e Tamoil (+1 cent su entrambi i carburanti).



In base all'elaborazione di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,620 euro/litro, mantenendosi sui massimi dal 2015, quello del diesel e di 1,493 euro/litro. Il prezzo medio della benzina servito è tra 1,732 e 1,744 euro/litro. Il Gpl va da 0,632 a 0,657 euro/litro.

Venerdì 18 Maggio 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 10:34

