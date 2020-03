Coronavirus, Fed a sorpresa taglia i tassi dello 0,5%. G7: «Pronti a usare tutti gli strumenti»

La Federal reserve taglia i tassi di interesse di mezzo punto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il taglio dei è il primo intervento di emergenza dalla crisi finanziaria del 2008. L'annuncio della banca centrale americana segue la riunione dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali del G7.

I fondamentali dell'economia Usa restano solidi, ha sottolineato però la Fed. «In ogni caso il coronavirus pone dei rischi all'attività economica. Alla luce di questi rischi e in sostegno degli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi, la Fed ha deciso di ridurre i tassi di interesse di mezzo punto all'1,-1,25%. La Fed sta monitorando da vicino gli sviluppi e le implicazioni per l'outlook economico e userà i suoi strumenti e agirà in modo appropriato per sostenere l'economia», si legge in una nota dell'istituto.

​Donald Trump, che da tempo chiedeva alla Fed di tagliare i tassi, non è soddisfato comunque e chiede di ridurre di più. «È il momento per la Fed di svolgere un ruolo di leader», allentando di più la politica monetaria e tagliando di più i tassi, ha twittato il presidente americano. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, plaude e appoggia invece la decisione della Fed di tagliare i tassi di interesse. «Non è una mossa politica» precisa Mnuchin.

Sempre per affrontare l'emergenza Coronavirus si è riunito il G7 in teleconferenza e ha dichiarato di essere pronto a usare «tutti gli strumenti» per contrastare gli effetti derivati dal contagio del Covid-19. «Stiamo monitorando attentamente la diffusione del coronavirus e il suo impatto sui mercati» e «dato il potenziale impatto sulla crescita globale, riaffermiamo l'impegno a usare tutti gli strumenti di policy più adeguati per ima crescita forte e sostenibile e contro i rischi al ribasso», è quanto scrivono i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G7 in una nota dopo il summit. Nel documento i ministri si dicono «pronti ad adottare misure, anche di bilancio se necessario, per aiutare la risposta al virus e sostenere l'economia in questa fase».

Nella nota pubblicata viene ribadito come «le banche centrali del G7 continueranno ad adempiere al loro mandato, sostenendo la stabilità dei prezzi e la crescita economica e mantenendo la resilienza del sistema finanziario». I ministri e i governatori accolgono con favore la disponibilità espressa da Fmi, Banca Mondiale e altre istituzioni finanziarie internazionali a favore dei paesi membri «attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili nella maggiore misura possibile». Il G7 si impegna, infine, a «cooperare ulteriormente per misure tempestive ed efficaci». Il ministro dell'Economia Roberto Gualtueri, al termine del summit ha commentato che «Si tratta di un passo

importante di coordinamento e cooperazione a livello internazionale».

I mercati europei hanno reagito bene alla decisione della Fed. Piazza Affari che guadagnava meno dell'1% è in rialzo del 2,5%. In progresso anche Francoforte (+3,2%), Parigi (+3%) e Londra (+1,8%). Bene anche lo spread che scende a 160 punti base dopo i 176 della chiusura di ieri. L'euforia per il taglio dei tassi svanisce, invece, a Wall Street, dove i listini girano in territorio negativo. Il Dow Jones perde lo 0,31% a 26.612,16 punti, il Nasdaq cede lo 0,21% a 8.930,41 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,08% a 3.087,63 punti.

