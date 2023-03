Divieto di licenziamento anche per i papà fino all'anno di vita del figlio: le novità del decreto nella circolare Inps

Non solo le madri. Anche i papà non potranno essere licenziati fino all’anno di età del figlio. L’estensione del divieto di licenziamento si lega alla riforma della maternità decisa dal governo Draghi e resa effettiva dal decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105 pensato per «migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza».

Il decreto: il congedo e il divieto di licenziamento

Il decreto, richiamato dalla circolare Inps del 20 marzo 2023, ha apportato modifiche al “Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” raddoppiando il congedo di paternità che è ora obbligatoriamente di 10 giorni (fruibili dai due mesi precedenti la data presunta del parto e entro i cinque mesi dopo la nascita). Il nodo rispetto alla questione del licenziamento è però la modifica dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento. Il divieto, si legge, viene esteso«al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico». Come chiarisce la circolare Inps del 20 marzo si dispone che: «In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino».

Com'era prima

Il Testo unico maternità (dlgs 151/2001) già prevedeva che la mamma non potesse essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino all’anno di età del figlio. Per i papà il divieto di licenziamento subentrava solo in caso di congedo parentale alternativo nei casi in cui la madre non fosse in grado di accudire i figli. Si pensi alla morte prematura della donna, all’ infermità mentale o all’abbandono del minore da parte della madre. Senza dimenticare i casi di affidamento esclusivo del figlio al padre.

Naspi

Con la riforma a cambiare è anche l’accesso alla Naspi per i padri che hanno fruito di congedo sia di paternità obbligatorio che alternativo. Si potrà infatti richiedere la disoccupazione anche in caso di dimissioni improvvise date durante il divieto di licenziamento e quindi fino all’anno di vita del figlio. In precedenza l’accesso alla Naspi era possibile solo ai papà in congedo di paternità alternativo. Si legge all’ articolo 55 del Testo Unico: «In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso».