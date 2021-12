Multe per i negozianti che non accettano il bancomat nel Dl Recovery: sanzione di 30 euro più una percentuale sulla transazione

Chi non ha il pos e non permette di pagare con bancomat o carte di credito, va incontro a una multa di almeno 30 euro più il 4% del valore di ogni transazione. È la novità contenuta in un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega): per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con le carte, sanzione di minimo 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. La norma per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non accetteranno i pagamenti elettronici.

La norma

La stessa norma era stata inserita nel decreto fiscale collegato alla manovra del 2020 ma era stata stralciata nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento. L'emendamento specifica che l'obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di debito e ad almeno una tipologia di carta di credito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.

Le reazioni

«Le multe a esercenti e professionisti in caso di mancata accettazione dei pagamenti con il bancomat sono un gravissimo errore. Dopo quasi due anni di enormi sofferenze per gli operatori economici, e proprio nel momento in cui molti di loro stanno finalmente riuscendo a ripartire, è surreale penalizzarli ancora». Lo dichiara il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Attività produttive Luca Squeri. «Questo è il governo che ha introdotto un credito di imposta sui pagamenti ricevuti tramite moneta elettronica pari al 100% delle commissioni bancarie. Ô in questa direzione che si deve proseguire, estendendo quella misura e prevedendo l'azzeramento delle commissioni stesse sui micropagamenti elettronici. Tornare indietro e introdurre misure punitive è inaccettabile», conclude.