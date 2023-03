Camera di Commercio di Napoli: nasce il tavolo delle associazioni storiche

Un grande rilancio dell’azione della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Napoli in favore delle imprese del territorio. È questo l’obiettivo prioritario del documento firmato giovedì 16 marzo, presso la sede di Unione industriali Napoli, dai vari leader coinvolti. Il “tavolo delle associazioni storiche” si presenterà unito nella fase di rinnovo camerale.

Il “tavolo delle associazioni” si dichiara aperto al confronto con altre eventuali organizzazioni datoriali, i sindacati dei lavoratori, le rappresentanze dei consumatori e gli ordini professionali, non solo per ampliare il già notevole livello di rappresentatività dell’attuale alleanza, ma per promuovere un programma partecipato da tutti gli stakeholder dell’area metropolitana.

I soggetti firmatari, inoltre, si impegnano a garantire pari dignità tra le parti sottoscrittrici, mettendoci il massimo impegno per assicurare, nel ricostituito consiglio, la condivisione partecipata di una governance camerale orientata al sostegno delle imprese.