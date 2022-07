Casoria, nuova sede della Paradise Call Center

Nuova sede per Paradise Call Center a Casoria: appuntamento per l’inaugurazione mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 20 in via Nazario Sauro, 110. L’evento si articolerà nel taglio del nastro ufficiale del locale, in una presentazione dell’azienda, del team e della mission. Mission che, dal 2020, si prefigge di ascoltare le esigenze del mercato, trasformando il concetto di contact center in outsourcing e offrire servizi avanzati sia inbound che outbound per soddisfare la clientela.

APPROFONDIMENTI IL FISCO Composizione negoziata della crisi, il Fisco non ammette più... LE ELEZIONI La caduta del governo Draghi, ecco i progetti a rischio al Sud:... IL DOSSIER In Campania 100mila nuove assunzioni ma otto lavoratori su dieci sono...

Paradise Call Center è una società specializzata nella vendita telefonica per la spedizione di prodotti cosmetici di bellezza femminile, casalinghi, prodotti di tendenza per la cura della persona e benessere olistico provenienti dalle migliori filiere biologiche sul territorio nazionale ed internazionale. Tra i protagonisti della cerimonia anche la Ceo founder Teresa Caputo, il suo team, importanti personalità del settore e tutti coloro che sono interessati a conoscere la realtà Paradise Call. Teresa Caputo, operativa nel settore beauty & wellness dal 2000, ha avviato Paradise Call nel 2020 e ne è l'amministratrice unica.

«Sono fiera del lavoro svolto da tutto il mio team per arrivare all’inaugurazione della nuova sede. Tratto distintivo dell’azienda - ha spiegato Teresa Caputo, Ceo e founder della società - è la ricerca continua di soluzioni innovative in modalità multicanale seguite da team altamente specializzati. Abbiamo una consolidata esperienza ultradecennale. Ascoltando le esigenze del mercato, abbiamo trasformato il concetto di contact center in outsourcing, offrendo servizi avanzati sia inbound che outbound, integrati perfettamente nelle attività delle aziende clienti».