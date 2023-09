Real Estate, accordo tra Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca

Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca danno vita ad una partnership strategica e commerciale per creare un operatore immobiliare che avrà l'obiettivo di valorizzare e sviluppare le attività nel real estate, settore in cui le società hanno concluso circa 10 mila transazioni di compravendita immobiliare dal lancio. L'operazione si realizzerà attraverso il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo della partecipazione del 100% di Intesa Sanpaolo Casa e la successiva incorporazione in Homepal.

La nuova realtà beneficerà dell'esperienza nata dalla collaborazione tra Bper e Homepal nell'offerta alla clientela retail di servizi immobiliari gestiti in prevalenza online, con la professionalità e la qualità di servizio di un'agenzia tradizionale. A seguito dell'operazione, Intesa Sanpaolo parteciperà al capitale di Homepal con una quota del 49%. Il restante capitale sarà detenuto per il 34% dagli attuali soci di Homepal e per il 17% da Bper Banca. La guida della società sarà affidata ad Andrea Lacalamita, già presidente di Homepal.

L'investimento iniziale di Intesa Sanpaolo e Bper Banca sarà pari complessivamente a 15 milioni di euro, per potenziare servizi e comunicazione.