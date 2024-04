Salone del Mobile: countdown per il taglio del nastro

Domani taglio del nastro per la 62/a edizione del Salone del Mobile alla fiera di Milano Rho con 1.900 espositori

In questa edizione un'icona assoluta, un regista visionario come David Lynch porterà il suo omaggio al design con una installazione da lui ideata, 'Interiors by David Lynch. A Thinking Room'.

Questa sarà poi l'edizione delle biennali EuroCucina e del Salone Internazionale del Bagno, che si rinnoveranno nel layout espositivo.

Oltre 1300 eventi sono previsti a Milano per la Design week del Fuorisalone che già oggi ha numerosissimi appuntamenti.

«L’appuntamento con il Salone del Mobile.Milano - ha detto Claudio Feltrin presidente di FederlegnoArredo - è un momento speciale, irripetibile e unico che dà il via all’anno del design.

Nei Padiglioni di Rho Fiera il meglio del Made in Italy si presenta con orgoglio al mondo con prodotti progettati e sapientemente realizzati sul nostro territorio, con una qualità che ha nella ricerca dei materiali, nella tecnologia e nella sostenibilità i suoi punti di forza. Il Salone, come sempre, aiuterà le imprese anche a individuare nuovi mercati e nuovi target di pubblico, a partire dalle giovani generazioni che hanno imposto un cambio di prospettiva grazie ai loro criteri di acquisto»