Concorso giovane pizzaiolo dell'anno: ultimi giorni per partecipare al contest del Mattino

Arriva il primo concorso dedicato ai giovani pizzaioli al lavoro dai 18 ai 25 anni. Sei già al lavoro come pizzaiolo in una struttura professionale e hai meno di 25 anni? Questo concorso è stato pensato per te: potrai diventare il vincitore della prima edizione per essere un grande campione di domani come i grandi maestri che hanno cambiato la storia della pizza.

Per partecipare è semplice: devi mandare una mail a partire dal 1 agosto e non oltre il 31 agosto all'indirizzo di posta elettronica nuovitalenti@ilmattino.it Metti nome e cognome, luogo e data di nascita, il tuo telefono e la tua mail, il curriculum con tutte le esperienze formative e lavorative che hai fatto.

Aggiungi il nome del locale in cui lavori in Italia o all'estero. Non dimenticare di autorizzare il trattamento dei tuoi dati personali. Infine una tua foto al lavoro in buona risoluzione.

Una giuria presieduta dal giornalista Luciano Pignataro e composta da giornalisti, maestri pizzaioli, cuochi e personaggi pubblici valuterà la tua domanda. Alla fine di questo primo passaggio sarete solo cinquanta ad essere selezionati.

Dal 16 al 30 settembre ti verrà chiesto un breve video, non più di tre minuti, in cui devi presentare una pizza pensata e creata da te che abbia al centro il tuo territorio e che sia ispirata ai principi della salubrità del cliente e della compatibilità ambientale. Attento, però, il video non deve aver contenuti pubblicitari altrimenti sarai escluso. Se fai un buon lavoro sarai selezionato fra i dieci finalisti che il 27 novembre parteciperanno alla competizione dal vivo a Napoli, la capitale mondiale della pizza, per competere al titolo di miglior Giovane Pizzaiolo 2023 del Mattino. Una emozione da vivere fino in fondo mettendo in gioco due pizze: un classica e la tua.