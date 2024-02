NeaPolis Innovation: via al nuovo seminario per le tecniche di programmazione dei microcontrollori

Si terrà a Napoli, mercoledì 6 marzo, il nuovo seminario ideato da Giovanni Di Sirio, software architect di STMicroelectronics e autore di un sistema operativo che ha avuto successo nel mondo per alcune applicazioni.

Di Sirio illustrerà ai partecipanti al seminario le strategie e le migliori pratiche per programmare i microcontrollori ad alte prestazioni e a basso consumo energetico. Utilizzati per moltissimi dispositivi elettronici, dal forno a microonde allo smartphone, dall’auto, ai droni e ai satelliti, oggi i microcontrollori sono sempre più complessi e richiedono specifiche abilità e conoscenze per sviluppare e governare processi di progettazione più efficienti e veloci.

Il percorso formativo prevede anche un confronto con ricercatori del settore: Mario Barbareschi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Salvatore Dello Iacono (Università degli Studi di Brescia) e Christian Esposito (Università degli Studi di Salerno). Un approccio che nasce dalla stabile collaborazione tra sistema formativo e impresa, che NeaPolis Innovation ha avviato nel 2006 per la ricerca e la formazione tecnico-scientifica nel campo delle tecnologie abilitanti della microelettronica.

Il percorso di formazione gratuito rientra nella più ampia cornice delle iniziative ideate e promosse da NeaPolis Innovation.

Si svolgerà in presenza presso l’auditorium di STMicroelectronics e sarà trasmesso in diretta streaming. L’obiettivo del seminario è quello di offrire a professionisti, esperti del settore, ricercatori universitari e studenti appassionati di programmazione l’opportunità imperdibile di acquisire e perfezionare le competenze tecniche e le abilità per una programmazione più efficiente dei microcontrollori ST a 32 bit.