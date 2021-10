Pietrarsa: domani convention annuale di Mce Locam dedicata al Recovery plan

Domani 15 ottobre, dalle ore 10:30 alle ore 13:30, presso il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, si terrà la convention annuale di Mce Locam, intermediario finanziario specializzato nella cessione del quinto e negli Npl di proprietà del fondo statunitense Seer Capital e nato dal progetto di ristrutturazione di Mediocredito Europeo spa. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sullo stato attuale e sul futuro del credito al consumo con ospiti di eccezione ed esperti del settore finance e new technologies.

Interverranno Luigi Nicolais, presidente del Campania Digital Innovation Hub e di Materias srl, già ministro dell’innovazione e presidente Cnr. Sarà affrontato il tema del Pnrr e gli impatti sullo sviluppo dei principali trend digitali e nel settore finance. Gianluigi Benetti, partner di Srategy e Pwc, che farà delle riflessioni sul mercato del credito alle famiglie nella nuova era digitale post-covid19. Valentina Cianci, marketing manager di Ocs che presenterà delle soluzioni in corso di sviluppo da Ocs per Mce Locam. Francesco Uggenti, head of business development di prelios valuations, che presenterà la piattaforma di educazione creditizia Educadebito e il prossimo ingresso di Mce Locam all’iniziativa. E ancora Rino Moscariello, amministratore unico di 24Finance e 24Max che illustrerà la futura partnership tra Remax e 24Finance e Mce Locam per implementare nuove soluzioni distributive.

Durante la convention illustreranno il piano strategico di Mce Locam e le partnership che l’azienda sta stringendo per migliorare il proprio posizionamento: Alessandro Maione, amministratore delegato di Mce Locam; Richard D’Albert, co chief investment officer di Seer Capital; Vincenzo Giacomini, futuro amministratore delegato di Mce Locam; Luciano Seminara, prossimo presidente del cda di Mce Locam.