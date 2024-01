Alessandro Basciano perde il volo da Milano per dieci minuti, lo sfogo: «Siete soddisfatti?»

Piccolo inconveniente per Alessandro Basciano all'aeroporto di Milano-Linate. L'ex concorrente del GfVip ha raccontato ai suoi follower attraverso le sue Instagram stories di aver perso il suo volo per soli dieci minuti. Il dj ha raccontato di dover trascorrere qualche giorno di vacanza (senza sottolineare la destinazione) in totale relax. «Non ho sentito suonare la sveglia e sono arrivato in aeroporto con i desk chiusi - ha scritto Alessandro Basciano nelle sue Instagram stories -. Ovviamente, ho perso il volo. Buon mio primo giorno di vacanze».

«Ragazzi breaking news: siamo in aeroporto, alla fine il volo è stato perso per dieci minuti perché il supervisor ha ben pensato di lasciarmi qui per dieci minuti - ha spiegato Alessandro Basciano -.

Che cosa ha fatto? Ha chiuso tutto ed è scappato. Ma che soddisfazione hai provato nel lasciarmi qui? Per fortuna che c'è il mio amico Vincent a supportare i miei problemi quotidiani. Detto ciò, per la saga delle sfortune, ho acquistato un biglietto aereo con un'altra compagnia per vedere se erano più simpatici. Che è successo? È stato addebbitato il costo ma naturalmente la prenotazione al desk non risulta e quindi da Linate è tutto».

«Vorrei dire una cosa agli hater che sono gente frustrata - ha concluso Alessandro Basciano -. Il rispetto del lavoro quando tu paghi un biglietto e te lo annullano oppure è in ritardo, lì è giustificato? Scrivete una marea di ca***te. Smettetela di essere così frustrati».