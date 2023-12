Alex Britti: «Sono stato fermo 6 anni per mio figlio, ma non chiamatemi campione, sono un papà di nuova generazione»

Alex Britti (55 anni) è diventato papà per la prima volta 6 anni fa, con la nascita di Edoardo e da allora non si è (quasi) più staccato da lui. Il cantautore ha deciso, infatti, di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi completamente al figlio arrivato nell'estate del 2017, quando lui era in tour e ha dovuto destreggiarsi al meglio per poter essere presente sia sul palco che a casa, accanto alla mamma di Edoardo (Alex e la compagna si sono lasciati), per aiutarla.

Andiamo a leggere insieme che cosa ha detto di questa nuova vita, ma attenti a non chiamarlo "campione" solo perché cambia il pannolino al figlio e si sveglia nella notte per controllare che il piccolo stia bene.

Alex Britti, un papà di nuova generazione

Alex Britti è tornato sulla scena dopo 6 lunghi anni in cui ha preferito dedicarsi a suo figlio Edoardo per poter essere presente durante tutte le fasi della sua crescita e per poter aiutare al meglio la sua (ex) compagna e mamma del piccolo.

«La prima volta che sono stato da solo con mio papà avevo 4 anni, ma io sono diverso con Edoardo.

Sono stato solo con lui sin da subito. Non sono un campione: sono un papà normale di una nuova generazione. Anche le mamme di oggi non sono più le stesse di 50 anni fa. Le mamme di oggi fanno le mamme, ma continuano a lavorare, a essere se stesse, non c'è più quella devozione tipica delle mamme come la mia che, quando sono nato io, è stata solo con me», ha detto Alex Britti nella lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

«Oggi i papà fanno finalmente i papà, non potrei mai pensare ad una vita lontano da Edoardo, abbiamo complicità e intimità. La paternità è una figata, ti completa. A 50 anni pensavo di conoscere tutto del mio corpo, invece con l'arrivo di Edo è come se avessi scoperto di avere qualcosa di nuovo, un nuovo organo che mi fa fare delle cose che prima erano impensabili, senza la minima fatica!» rivela divertito Alex Britti.

Certo, l'impegno e la fatica dopo qualche settimana senza sonno a causa del piccolo arrivato in casa, si sente, ma il cantante non potrebbe essere più contento della sua nuova vita.