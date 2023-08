Amalfi, riparte la XXIII edizione del Capodanno Bizantino: ospite al gran finale Alex Britti

È partito ufficialmente il countdown per le celebrazioni 2023 del Capodanno Bizantino. Amalfi è pronta a rituffarsi nelle atmosfere Medievali con la rivisitazione di una delle sue più importanti pagine di storia dedicata quest’anno agli scambi commerciali di ieri e di oggi: dai grandi mercanti dell’era medievale che fecero ricca e potente l'antica Repubblica marinara a quei commerci instaurati dagli amalfitani dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. E’ un omaggio alla capacità imprenditoriale del territorio un tempo ricadente nel Ducato di Amalfi la XXIII edizione del Capodanno Bizantino, che quest’anno si celebrerà lungo il solco che riconduce a quegli uomini di affari come Pantaleone de Comite Maurone e Pantaleone Viarecta, che donarono le porte di bronzo di Amalfi ed Atrani.

Designato all'unanimità a “Magister Civitatis Amalfie” è Vittorio Perrotta, imprenditore di successo internazionale e collezionista d’arte, innovatore e creatore del concept di “outlet”. «Emigrato giovanissimo nella Parigi multietnica degli Anni Sessanta, con l’intraprendenza dei mercanti amalfitani che dai fondaci bizantini importavano spezie, panni e manufatti di pregio, ha intercettato le tendenze delle “nuove” culture, promuovendo negli interscambi commerciali soluzioni innovative, assunte a modello globale di sviluppo ecosostenibile, integrazione multiculturale e coesistenza pacifica»: è questa la motivazione con cui il nuovo Magister sarà investito del titolo in occasione del Capodanno Bizantino che si celebrerà ad Amalfi e nella vicina Atrani.

L’Antica Repubblica Marinara tornerà ad essere teatro di uno straordinario evento storico che trae spunto dalla grandezza politica delle civitates per offrire un carnet di appuntamenti di alto profilo culturale e spettacolare, tra il 31 agosto e il 1° settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno un emozionante viaggio per turisti, cittadini e visitatori che coniuga la centralità amministrativa e politica dell’Amalfi medievale al protagonismo culturale e turistico della città di oggi.

Novità 2023 è il gran finale di sabato 2 Settembre con il concerto del chitarrista e cantautore Alex Britti in una location straordinaria, in Piazza Flavio Gioia II, direttamente sul mare di Amalfi, in programma alle ore 21:30 ad Ingresso Libero. Artista amatissimo, capace di trascinare un pubblico intergenerazionale con lei sue hit di successo, nel suo attuale tour che festeggia i 25 anni di carriera, inaugura una sua nuova fase artistica con la pubblicazione sulla sua etichetta It.Pop, dei due singoli “Tutti come te” e “Nuda”. Entrambi brani dal sound inconfondibile con cui il chitarrista romano ha voluto rivelare al proprio pubblico le sue due anime pop e cantautorali, frutto di un lungo ed elaborato processo creativo, a tutto ritmo con riff iconici in cui si sentono i tocchi della chitarra di Alex unici e inimitabili.