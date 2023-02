Amici, Arisa si infuria contro Cricca lo caccia: «Mi ferisci, non ho più nulla da dirti»

Arisa sbotta contro Cricca. Nel corso della settimana l'insegnante di Amici di Maria De Filippi aveva assegnato un compito a Cricca chiedendogli di scrivere delle barre su pezzi di altri, così da raccontare qualcosa di personale: «Lui sa cantare e sa farlo bene, però voglio sentirlo scrivere qualcosa che racconti di lui. Le canzoni devono raccontare chi canta. E voglio aiutarlo a mettere in luce la sua identità artistica», aveva spiegato la cantante.

Il compito

Arisa ha spiegato il tipo di compito che avrebbe dovuto svolgere: «Mi piacerebbe che scrivesse delle barre. Toglierti il telefono significa farti esprimere in natura, quello che tu sei davvero. Io voglio sapere chi è lui oltre ai pezzi scritti da altri. Se tu avessi avuto il tuo telefonino non avrei conosciuto la tua vera emotività». Il 19enne però non l'ha presa bene, in modo particolare non ha preso bene il fatto di non avere il telefono: «Per me il telefono significa sentire i miei genitori», e risponde al dubbio di Arisa, secondo la quale si farebbe aiutare nei testi: «Collaborando con un autore non ci vedo nulla di male nel farmi aiutare. Io non ho l’urgenza di scrivere delle mie barre. Se canto una canzone perfetta di un altro artista perché devo aggiungere qualcosa? Rispetto le canzoni e le mie parole non cambierebbero il pezzo».

Il rimprovero

Lo sfogo è andato avanti per un po' e tra le varie cose lo stesso Cricca ha detto che non crede che i testi di Arisa siano esclusivamente suoi. Queste parole però non sono piaciute all'insegnante che alla fine è esplosa: «Io mi espongo anche a costo di essere presa in giro, presa di mira, di sentirmi dire le cose che mi sono sentita dire. Tu non dici tutta la verità! Non ho scritto Sincerità hai ragione. Non puoi avere la presunzione di mettere in dubbio l’operato di una persona che sta dall’altra parte della cattedra. Non rispetti i ruoli e non mi piace. Mi ferisce questa cosa e io ho sempre pensato bene di te e questo è il modo in cui mi ripaghi. Io non ho più nulla da dirti al momento. Sono ferita e cerca di pensare a questo. Per me puoi andare via».