Aurora Ramazzotti, vigilia di Natale tra "imprevisti" poco piacevoli: «Non ho più l’età»

La Vigilia di Natale ha un sapore del tutto diverso per Aurora Ramazzotti quest'anno. Solo l'anno scorso, l'unica preoccupazione a cui doveva pensare erano i regali di Natale last minute e ad arrivare alla fine del classico cenone del 24 e pranzo del 25 dicembre senza rispondere male ai parenti che fanno domande inopportune, ma quest'anno è diverso. Quest'anno lei ha con sé Cesare, suo figlio, che tutti amano e vogliono coccolare, dimenticandosi (quasi) del tutto della mamma.

Intanto, questa mattina, mamma e figlio si sono allenati per arrivare pronti alle infinite portate della cena della Vigilia.

La mattinata di Aurora Ramazzotti è iniziata alla grande con una sessione molto intensa di balli di gruppo, insieme al piccolo Cesare che faceva il tifo per la mamma, con tanto di versetti e risate di approvazione.

I momenti molto dolci sono stati condivisi sulle sue storie di Instagram, mentre su Threads, la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso un momento molto delicato.

«Non è un santo Natale senza ciclo mestruale», ha detto in una nota vocale. Aurora Ramazzotti è da sempre rinomata per non avere filtri e parlare al suo pubblico come parla alle sue amiche e quindi non si sono sorpresi quando hanno ascoltato il threads.