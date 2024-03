Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza fidanzatini all'evento glamour: «Mum and Dad»

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, nelle scorse ore, hanno partecipato a un evento mondano a Milano, in cui erano presenti altrettanti vip come, ad esempio, Giulia De Lellis. I due genitori si sono goduti una serata glamour ed elegante come due fidanzatini: il piccolo Cesare, infatti, è rimasto a casa. Sia l'influencer che il compagno hanno pubblicato sui propri profili Instagram varie foto e storie della serata e i due sono sembrati più felici e innamorati che mai. Lo hanno notato anche i fan che, sotto al post di Goffredo, hanno lasciato diversi commenti molto positivi: lui e Aurora sono davvero tanto apprezzati sui social.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono stati invitati alla festa del centenario del brand di gioielli Damiani.

I due, elegantissimi, hanno raccontato qualche momento della serata, tramite le proprie storie Instagram. L'influencer indossava un abito nero e lungo ed era illuminata da una collana di brillanti abbinata a un paio di orecchini che davano molta luce al suo viso. Goffredo, invece, indossava uno smoking classico molto chic. Aurora ha postato la foto insieme al fidanzato e papà del suo bambino Cesare, scrivendo semplicemente: «Mum and Dad».

Il 27enne, invece, ha pubblicato l'immagine di una delle portate principali della cena: un invitante e sugosa pasta al pomodoro. Poi, ecco la foto con Aurora e la didascalia recita: «Un martini. Agitato, non mescolato», frase celebre dell'agente segreto James Bond.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono una delle coppie più apprezzate dello showbiz italiano. I fan si sono davvero affezionati a loro e li seguono sempre attraverso i post social che pubblicano mostrando la loro nuova vita da mamma e papà del piccolo Cesare.