Aurora Ramazzotti, nuovo look: caschetto come mamma Michelle Hunziker? Ecco la verità

Caschetto come mamma Michelle Hunziker? Aurora Ramazzotti stupisce tutti con una storia Instagram in cui è dal parrucchiere per sistemare la sua acconciatura e, a sorpresa, mostra un caschetto sbarazzino. La somiglianza alla showgirl svizzera è notevole, nonostante i colori diversi, ma nella story successiva, la futura mamma chiarisce tutto.

«Naah» scrive poi Aurora, ribaltando la situazione e mostrando la sua chioma lunga e mossa. E' stato solo un piccolo cambio di look, con una sforbiciata e una piega. In fondo, di cambiamenti Aurora ne sta vivendo molti: prima la gravidanza, poi il trasloco. La sua vita sta cambiando in poco tempo e a febbraio la piccola Ramazzotti diventerà madre per la prima volta.

L'allenamento

Aurora Ramazzotti è al settimo mese di gravidanza e il pancione rotondo è ben formato, ma nonostante questo non si ferma. La sua sana attività fisica è costante e quotidiana. La figlia di Michelle Hunziker corre, fa sport, si allena in piscina e si tiene in forma, come mostra sui social. Nelle ultime stories ha condiviso un video del suo allenamento suddiviso in diversi spezzoni: «Il corpo che cambia, le abitudini che si adattano», ha scritto la compagna di Goffredo Cerza sui social.

Gli haters

Ma i follower non approvano in massa i duri allenamenti che Aurora svolge ogni giorno per mantenere il corpo attivo. E i commenti sono molti: «Potresti mettere a rischio la salute del tuo bambino», scrivono gli hater contrari all'attività fisica mostata sui social dall'influencer. Tuttavia, più volte la futura mamma ha raccontato di essere seguita da un personal trainer quotidianamente, dunque i rischi di compromettere la salute del bebè sono azzerati. Gli esercizi fisici svolti da Aurora, infatti, vanno in sintonia con la sua condizione fisica. Chi lo sa... quello che è certo è che Aurora in dolce attesa è on fire, «inarrestabile», proprio come dice papà Ramazzotti.