Aurora Ramazzotti è di nuovo zia: «Cesare ha un altro cuginetto»

Aurora Ramazzotti utilizza i propri canali social, specie il suo profilo Instagram, come un diario che tutti i suoi follower possono leggere e, per questo, racconta loro tutto ciò che le capita. Sicuramente, la nascita di un bambino è uno degli eventi più belli di sempre e, quindi, ecco che l'influencer ha dato il benvenuto al suo nuovo nipotino, il figlio della sorella di Goffredo Cerza: Leonardo

Aurora Ramazzotti ha postato alcune storie per far sapere ai suoi fan di essere diventata zia per la seconda volta. L'immagine pubblicata ritrae le gambine di un neonato di cui non si vede il viso, poi, l'influencer ha scritto: «È nato il secondo cuginetto di Cesare, Leonardo», aggiungendo un cuore bianco.

Nella storia successiva, poi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scattato una foto alla sorella di Goffredo Cerza, Carolina, che, con affianco il suo piccolino, sorride a Cesare seduto sul letto.

Aurora Ramazzotti ha sempre dichiarato di amare i bambini e la loro ingenuità e simpatia.

Anche prima di diventare mamma del suo piccolo Cesare, l'influencer trascorreva molto tempo insieme ai più piccoli, basti pensare alle sorelline Sole e Celeste e ai figli di Eros Ramazzotti.