Beatrice Valli, nuova paura per la gravidanza: «Ho fatto dei controlli, stavo troppo male...»

Nuovi problemi legati alla gravidanza per Beatrice Valli. L'ex volto di Uomini e Donne ha già spiegato, sia sulla sua pagina Instagram che nel corso di un'intervista a Verissimo, di aver avuto dei piccoli problemi durante l'attesa della sua quarta bambina. Se le prime tre gravidanze sono andate benissimo, ora ci sono dei piccoli intoppi che l'hanno fatta un po' preoccupare.

Dell'ultimo la Valli ne ha parlato nelle sue storie su Instagram: «Oggi abbiamo fatti ulteriori accertamenti perché non stavo tanto bene e ora ho capito perché. La bambina si è girata quindi adesso ha la testa su e mi dava dei calci fortissimi in basso e avevo delle fitte e dicevo strano che ho queste e fitte che ovviamente sono i piedi che calciano e tutta questa notte non sono riuscita a dormire dal male». Beatrice si era preoccupata che potesse essere altro, visto che qualche settimana fa il medico le aveva consigliato assoluto riposo per un assottigliamento dell'utero.

Poi la Valli continua: «Devo dire che questa gravidanza oni giorno c'è qualcosa di nuovo. Però come si cambia da una gravidanza all'altra! Per questo, per sicurezza ho fatto un controllo ma il medico mi ha detto che è tutto ok, il collo è normale, posso fare il mio viaggio a Londra, poi vediamo se va tutto bene per Parigi ma spero proprio di sì».