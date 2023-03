Beatrice Valli, i messaggi dei follower: «Ho sognato che partorivi!»

Beatrice Valli tra pochissimo diventerà mamma per la quarta volta. L'influencer ha così dedicato un momento di riflessione ai suoi follower nelle sue Instagram stories, nelle quali ha parlato della sua dolce attesa. «Ho ricevuto tantissimi messaggi che dicevano: Bea ho sognato che partorivi. Vi prego! Ancora sono qui, con il mio pancione! Io spero davvero che un giorno possa succedere!», ha raccontato Beatrice.

L'influencer non ha mai nascosto di provare tantissime emozioni, ma adesso la gravidanza è giunta quasi al termine e presto saranno in sei. «Prima mi hanno messo a riposo perché dicevano che avevo il collo dell'utero troppo corto. Poi, grazie al cielo il collo del'utero si è stabilizzato. Poi mi dicono che verso la 37esima settmana avrei partorito ma... Sono ancora qui!», ha detto Beatrice. E poi: «Vorrei che la bambina mi facesse il favore di non arrivare troppo tardi. Ho guardato i video di quando ho partorito Azzurra ed il mio viso era gonfissimo, diverso rispetto a quello di oggi. Quindi... secondo me non è arrivato ancora il momento», ha concluso.