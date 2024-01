Belen, nessuna crisi con Elio Lorenzoni. Le foto in Franciacorta (con la piccola Luna Marì in braccio) mettono a tacere i rumors

Da giorni si ipotizzava una presunta crisi tra Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. I due non sono più stati visti insieme dalle vacanze di Natale, trascorse in Argentina dalla famiglia di lei. Nessuna traccia nemmeno dell'anello di fidanzamento che l'imprenditore bresciano le aveva donato durante il loro romantico soggiorno alle Maldive, ma ad oggi sembrerebbe che queste voci siano state ufficialmente smentite.

La coppia è stata immortalata in alcuni scatti dal settimanale Chi, durante il loro weekend in Franciacorta, nello stesso resort dove nel 2022 la showgirl argentina aveva soggiornato con l'ex, Stefano De Martino, con cui si era da poco riconciliata.

Nelle foto si può notare Elio in atteggiamenti molto paterni con Luna Marì, figlia di Belen avuta nel 2021 insieme ad Antonino Spinalbese.

Agli occhi del pubblico non è passato inosservato come l'imprenditore si prenda cura di tutta la famiglia della showgirl. Si può dunque definire smentita la presunta crisi, Elio e Belen sono più felici e innamorati che mai, probabilmente la conduttrice, in passato sottoposta a troppe pressioni mediatiche, sta preferendo mantenere un basso profilo e una certa intimità.