Belen, Sanremo le ricorda Elio Lorenzoni? Quel commento «mamma mia» su ”Quando Finisce un Amore” (Irama con Riccardo Cocciante)

Belen, in questo momento, si trova a Dubai per motivi di lavoro. Dopo il suo viaggio in solitaria in Scozia, la showgirl argentina è partita nuovamente e, anche questa volta, non aveva detto nulla ai fan a proposito della sua partenza. In tanti, appena hanno visto la sua storia Instagram all'aeroporto, hanno subito pensato che la mamma di Santiago e Luna Marì volesse prendersi qualche altro giorno per stare da sola dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni.

Belen, comunque, sembra essere serena tutto sommato, anche se, ciò che posta sui social non è mai casuale. Proprio per questo motivo, i suoi fan pensano che una delle sue ultime storie si riferisca proprio alla relazione finita con l'imprenditore bresciano.

Chi segue Belen Rodriguez da diverso tempo, sa bene che tutto ciò che posta sui propri profili social ha sempre un senso e non è mai lasciato al caso. Proprio per questo motivo, i fan della showgirl pensano che una delle ultime storie Instagram faccia riferimento a Elio Lorenzoni. Belen ha mostrato ai follower di essere impegnata a guardare Sanremo con la sua serata di cover. Tra i 30 cantanti più ospiti che si sono esibiti, la showgirl ha avuto i brividi durante una canzone in particolare: “Quando Finisce un Amore” che Irama ha cantanto insieme a Riccardo Cocciante.

Il brano è una pietra miliare della musica italiana e racconta di un uomo che cerca di spiegarsi il motivo per cui la sua relazione è finita ma non riesce proprio a trovarlo, cerca di farsi una ragione ma non c'è mai una ragione, come canta Cocciante. Quindi, i fan di Belen che ha commentato con un «Mamma mia», che dice più di tante parole, pensano che questa sia l'ennesima conferma che lei ed Elio si siano definitivamente lasciati.

Belen Rodriguez non ha specificato le ragioni per cui si trova a Dubai ma si pensa per lavoro, dato che, spesso è sul set. La showgirl, nelle scorse ore, ha pubblicato alcune nuove foto sul proprio profilo Instagram e nella prima si lascia immortalare davanti alla scritta One and Only ovvero Unica e sola. Potrebbe essere un'altra frecciatina? Magari all'ex storico Stefano De Martino?