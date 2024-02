Belen Rodriguez, fuga in Scozia senza Elio Lorenzoni: «Me ne vado con gli occhi pieni di te»

Belen Rodriguez è partita da sola alla volta della Scozia dopo la rottura con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. È evidente che alla showgirl argentina servissero un paio di giorni sola con se stessa per mediatare, soprattutto dopo l'anno difficile che più volte ha raccontato di aver trascorso: dalla sua situazione fisica, alla rottura con l'ex marito Stefano De Martino, al recente dramma social avvenuto tra lei e l'ex Antonino Spinalbese.

Con Elio Lorenzoni, la cui relazione procedeva da un po' di mesi, le cose sembravano andare a gonfie vele, e durante un viaggio alle Maldive l'imprenditore le aveva anche chiesto di sposarsi per poi andare a conoscere la famiglia della Rodriguez durante le vacanze di Natale.

Da lì qualcosa sembrerebbe essere cambiato, niente più anello al dito di Belen e niente più Elio nelle sue storie social, ed ecco che la showgirl torna di nuovo nel mirino dei paparazzi...una bella vacanza in solitudine è proprio quello che ci voleva.

Tra passeggiate nella natura, poesie e gite in auto in giro per le strade infinite scozzesi, pare che Belen Rodriguez si sia rilassata a sufficienza e adesso è pronta a tornare alla realtà.

Sui social posta un'ultima foto dei paesaggi ammirati durante la sua vacanza e scrive: «Me ne vado con gli occhi pieni di te Scozia, grazie».