Belen Rodriguez, il pranzo di pesce misterioso: dov'è Stefano De Martino?

Pranzetto in solitudine per Belen Rodriguez? La conduttrice de Le Iene si mostra in solitaria in un ristorante mentre pranza con prodotti di mare. E di ottima qualità. Ma dove sarà? E soprattutto con chi? Nessun accenno al luogo, nessuna posizione mostrata su Instagram. La bella argentina fa vedere ai fan soltanto l'ambiente di lusso in cui è: un ristorante ben arredato con tavoli e tovaglie bianche. Di fronte a lei un menù aperto e dei libri. E, ciliegina, il suo piatto di ostriche crude e limone: uno scacco matto per la vista.

Nessuna ombra di Stefano De Martino che, si suppone, non sia accanto a lei.

Dove sarà? I rumors sulla crisi saranno veri? Proprio recentemente il gesto di Belen aveva destato dei sospetti. Qualche giorno fa Belen Rodriguez, tra le stories, aveva pubblicato la foto di quel che sta leggendo in questi giorni: Gli amori difficili di Italo Calvino. Ovviamente non si tratta di una regola matematica, la scelta del libro può essere del tutto casuale, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano condividendo la foto si chiede: “Cosa vorrà dirci Belen?”. Nel libro di Italo Calvino il tema dominante è l’amore e la difficoltà di comunicazione. Anche alla luce di questo, aumentano i sospetti tra i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino dal momento che la coppia sembra essersi chiusa in uno strano silenzio social.