Bianca Atzei, la tenera foto col piccolo Noa Alexander: Stefano Corti commenta, delirio tra i fan

Bianca Atzei ha postato una foto dolcissima con il suo bambino Noa Alexander e uno dei commenti che spicca sotto lo scatto è proprio quello di papà Stefano Corti. Ciò che scrive la Iena è divertente come sempre: la battuta fa riferimento alla grande somiglianza che c'è tra lui e il bambino. Il piccolo è nato nel gennaio scorso e da quel momento in poi, la cantante ha dichiarato che la sua vita è cambiata nel migliore dei modi.

Nell'ultimo post che Bianca Atzei ha pubblicato su Instagram, tiene in braccio Noa Alexander e scrive semplicemente: «Io e te». Stefano Corti allora commenta: «Sono molto piccolo in questa foto». Effettivamente la somiglianza con il neonato è evidente e infatti, la sua frase ha raccolto molti apprezzamenti. Bianca si mostra spessissimo sui social con il suo bambino e continua a ripetere che il periodo che sta vivendo è la realizzazione del suo sogno più grande. Inoltre, Bianca ha da poco compiuto 36 anni e nella foto che celebra il suo compleanno, tiene in braccio Noa e scrive: «Il compleanno più bello della mia vita».

Bianca Atzei e Stefano Corti sono sì, genitori molto dolci e premurosi ma anche genitori divertenti che non mancano di registrare piccole gag con il loro bambino. Noa Alexander, ad esempio, fatica ad addormentarsi e la coppia però, ha scoperto che il bambino si assopisce solo se sente il rumore bianco del fon per capelli.