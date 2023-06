Chanel Totti innamorata, la figlia di Ilary e Cristian Babalus fanno sul serio: la dolce dedica sui social

Chanel Totti e Cristian Babalus fanno coppia fissa ormai da qualche tempo, anche se, preferiscono tenere la loro vita privata per sé e, infatti, non postano molte foto o video sui loro profili social. Proprio per questo, i fan del tiktoker sono rimasti piacevolmente sorpresi quando ha pubblicato su TikTok un video dedica per Chanel: tutte le loro foto racchiuse in 15 secondi che scorrono con in sottofondo la canzone Sai del cantautore napoletano Gianluca Capozzi.

Cristian Babalus è molto seguito sui propri canali social e adesso che la sua fidanzatina è Chanel Totti, lo è ancora di più.

Il content creator, innamorato della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha deciso di farle una sorpresa pubblicando un video in cui raccoglie tutte le loro foto insieme più tenere. Il breve filmato è un insieme di scatti inediti che nessuno dei due fidanzati (molto riservati) aveva mai condiviso sui rispettivi profili. Il video non è accompagnato da nessuna didascalia e in poco tempo ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni: ai fan della coppia (e si presume anche a Chanel) è piaciuto moltissimo.

Chanel Totti e Cristian Babalus sono una coppia che ha molto seguito sui social, per questo, quando i loro fan hanno visto il video non hanno esitato a commentarlo: «A me piacciono tantissimo», «C'è poco da fare... sono i più belli!» oppure ancora «Sono la magia dell'amore».