Chiara Ferragni in lacrime per il regalo di Leo: «Lo ha creato per me, mi viene da piangere»

Chiara Ferragni non perde mai l'occasione di mostrare ai suoi numerosissimi follower come trascorre le sue giornate. Tra i mille impegni di lavoro, ci sono anche i suoi figli Leone e Vittoria che, grazie alla loro simpatia e ingenuità, tipica di ogni bambino, hanno conquistato il cuore di tutti. Proprio nelle ultime storie che l'influencer più famosa di tutte ha pubblicato, spiega il motivo per cui si è commossa: il suo Leo le ha dedicato un pensiero speciale.

Un foglio grande a quadretti piegato in due e sulla prima pagina un cuore gigante disegnato con una matita rossa e con sopra e sotto la scritta: «Nascondino mamma».

Chiara, con la voce un po' incrinata dall'emozione, apre il libretto sottile e dice: «Amore ma sono io? Mi fai piangere così, è bellissimo». Leone spiega che quella raffigurata nel disegno è lei che indossa la sua maglietta con l'occhio e, di fianco, ecco un ritratto del bambino. Poi, nell'ultima pagina, Leo ha disegnato lui e mamma Chiara per mano. L'influencer ha scritto: «Leo mi ha creato il suo primo libro».

Chiara Ferragni filma e poi pubblica su Instagram molti contenuti che riguardano i suoi bambini. Ad esempio, nelle ultime storie postate, l'influencer ha mostrato come lei, Leone e Vittoria hanno trascorso il pomeriggio: dipingendo orsetti che, poi, si sono portati a casa.