​Elisabetta Gregoraci, il fidanzato Giulio Fratini la raggiunge a Monaco dopo l’operazione al cuore di Flavio Briatore

Sono stati giorni di apprensione per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore è stato sottoposto ad una delicata operazione al cuore per un tumore cardiaco primitivo benigno, trovato durante alcuni controlli di routine al San Raffaele di Milano: «Ero spaventato e pregavo. Ho tenuto duro in ospedale pensando a mio figlio Falco», ha detto l'imprenditore al Corriere della Sera.

Accanto a lui sempre Elisabetta Gregoraci, che per 10 giorni è stata al suo fianco in ospedale. Il fidanzato della conduttrice, Giulio Fratini, è volato a Monaco per stare vicino alla Gregoraci.

La sorpresa per Elisabetta Gregoraci

«In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento di recupero post-operatorio.

In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatta muovere di qui», ha scritto Elisabetta Gregoraci dopo l'annuncio di Briatore dell'operazione al cuore. Il legame tra i due è sempre stato molto forte, anche se il matrimonio è finito già da qualche anno.

Giulio Fratini, fidanzato di Elisabetta, ha raggiunto la sua amata per starle accanto in questa fase più "semplice" dopo l'operazione. La conduttrice ha condiviso alcune foto di fiori e mazzi di rose, «Fiori per me, grazie», ha scritto lei.

Il messaggio di rinascita

Poi. il messaggio per la rinascita di Pasqua. «La Pasqua è conosciuta come un giorno di rinnovamento. Possa portarti nuove speranze e ragioni per essere felici», ha scritto Elisabetta Gregoraci sulle sue storie Instagram, con la speranza che questo possa essere una nuova rinascita per lei e la sua famiglia, soprattutto per Flavio Briatore.