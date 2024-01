Elisabetta Gregoraci, la dolce sorpresa di Flavio Briatore e Nathan Falco durante le prove di Mad in Italy

Elisabetta Gregoraci si trova a Napoli per le prove del nuovo show su Rai 2, Mad in Italy, insieme a Gigi e Ross. La conduttrice è pronta a tornare a "casa" tra i comici e gli sketch. Elisabetta aveva già condotto Made in Sud (nome delle scorse edizioni), sempre in compagnia del duo comico, ama mettersi in gioco con ironia e divertimento, mostrando lati del suo carattere sempre inediti.

Il ritorno in televisione è previsto per lunedì 29 gennaio, ma Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore hanno voluto mandare una sorpresa.

Elisabetta Gregoraci, la sorpresa di Flavio Briatore e Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere con i suoi fan la bellissima sorpresa di suo figlio Nathan Falco e Flavio Briatore: un mazzo di rose rosse per augurarle l'in bocca al lupo per il nuovo programma dove lei vestirà i panni da conduttrice e non solo.

Nonostante a molti sia sembrato strano il gesto dell'ex marito, Elisabetta e Flavio sono sempre rimasti in ottimi rapporti, tanto da trascorrere le vacanze natalizie insieme in Kenya, con il figlio Nathan Falco.