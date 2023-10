Federico Fashion Style, compleanno vip in Puglia: bagno di folla e torta imperiale. «La vita è un dono prezioso»

Federico Fashion Style ha compiuto 34 anni. Il parrucchiere dei vip, tra i più famosi d'Italia, ha festeggiato in grande stile. A Canosa di Puglia, hair stylist ha organizzato una cerimonia alla quale si è presentato un bagno di folla. Federico, tra emozione e sorrisi, pare si sia divertito a ballare, cantare e godersi la serata tra le persone che lo supportano e gli vogliono bene.

Maglia in rete metallica color argento e sotto pantaloni neri, l'outfit per la serata è eccentrico come il personaggio che in qualche modo il parrucchiere rappresenta.

Accompagnato dal suo super team, composto da «Fabio, Filippo e Ambrogio, inseparabili», come ha raccontato nelle Instagram stories in cui ha mostrato alcune immagini della serata.

La vera protagonista della serata è la torta imperiale, alta sette piani e completamente dorata. Nulla di diverso, da quanto ci si poteva aspettare: un compleanno all'insegna del divertimento trascorso con i fan di sempre e gli amici di una vita.