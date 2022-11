Federico Fashion Style, la verità sulla ex compagna: «Non c'era più attrazione, ma ora non mi fa vedere mia figlia»

Federico Fashion Style continua a soffrire per la sua separazione dalla compagna Letizia Porcu. Poco più di un mese fa i due hanno annunciato la fine del loro amore, spiegando però che avrebbero continuato a rispettarsi e ad avere un buon rapporto per il bene della loro figlia, visto che comunque tra loro era rimasto molto affetto.

Su Federico e il suo rapporto sono iniziati a circolare molti rumors, così alla fine hair stylist ha deciso di parlare e lo ha fatto mettendosi a nudo nelle Instagram stories. Federico ha spiegato che tra lui e Letizia la relazione era finita da tempo a causa della mancanza di attrazione fisica: «Tra me e lei era finita da tempo e non c’era più amore. Da tempo la nostra storia era finita, stavamo insieme per amore di nostra figlia, non eravamo più fidanzati. Vivevamo sotto lo stesso tetto e non c’era più niente, non c’era più attrazione».

Federico in lacrime prosegue: «Questo è successo tre anni fa quando io sono andato da lei con il cuore in mano. Mi ricordo ancora quel giorno. Sto male credetemi. Le dissi: guarda che io ti amerò per sempre perché per me tu sei speciale, non ti posso dare una famiglia unita. Era giusto che lei prendesse in mano la sua vita. Però abbiamo sempre continuato a sentirci. Quindi io non sono mai andato via definitivamente da casa nostra. Però l’amore era finito. Non c’era più amore, ma un bene tanto grande».

Ma le cose ora sembrano non andare bene: «Poi ti accorgi che le persone che hai vicino non sono quelle che credi. Mi vedete che non sto bene. Io non sto così per la storia finita. E non credo più all’amore, che non esiste. Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male in questa situazione. Lavoro sempre, tutti i giorni e aspetto le 21 per sentire mia figlia. La madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola che io posso sentire mia figlia alle 7 del mattino e alle 21 di sera. Scusate lo sfogo ma sto male. E poi dicono che ho una vita parallela e dico bugie. Non dico bugie! La verità la sa lei». Sembra infatti che ora tra i due i rapporti siano più tesi e la Porcu limiterebbe a Federico le occasioni di poter sentire e vedere la loro bambina.

Infine conclude: «Lei ha accettato di restare sapendo che l’amore era finito. Letizia sa bene tutto! Io non vado a ballare tutte le sere come fa lei e fa del male a me perché ha la bambina. Voi non avete idea di che cosa sto passando io per colpa della signora Letizia. Se c’è un Dio ci sarà giustizia».