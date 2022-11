Elisabetta Canalis, allenamento estremo (in tutina maculata) per addominali e glutei perfetti

Elisabetta Canalis svela il segreto per avere un corpo tonico e muscoloso come il suo: tanto duro e faticoso esercizio fisico. La showgirl italiana, che ora vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, dedica molto tempo agli allenamenti che la portano ad avere un fisico asciutto e tonico a 44 anni (quasi 45).

Tanto sudore e tanta fatica per l'ex velina che ha mostrato sui social degli allenamenti intensi per arrivare ad ottenere degli addominali scopiti e dei glutei sodi. Il tutto con un set sportivo che ha fatto impazzire i follower: leggins aderenti e reggiseno gym con fantasia ghepardo.

Elisabetta Canalis sa bene come prendersi cura del suo corpo... e del suo aspetto. La showgirl italiana, nata in Sardegna, ha condiviso alcuni video in cui ha mostrato gli allenamenti del giorno, mirati ai glutei e alle gambe: 45 minuti di allenamento in totale, tre o cinque roud tra squat, jump e chi ne ha più ne metta. Insomma, un allenamento piuttosto intenso che la Canalis segue con determinazione.

Coda alta, make up naturale e piedi nudi, Elisabetta Canalis non passa di certo inosservata alla Equinox West Hollywood, la palestra di Los Angeles situata nella zona più glamour della città e frequentata dalle maggiori celebrity.