Noemi Bocchi e il dolcissimo «ti amo» sui social (ma non è per Totti)

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è tornato a far discutere il pubblico che, dopo le ultime dinamiche, è ancora più diviso tra il sostegno all'ex Capitano della Roma e alla showgirl di Mediaset. Mentre la decisione si fa sempre più dura, al banco dei testimoni (durante la separazione in tribunale) verrà chiamata anche lei, la donna da cui tutto è partito: Noemi Bocchi. Considerata da tutti come la donna che avrebbe rubato il cuore di Francesco Totti, portadolo al divorzio, Noemi dovrà difendersi di fronte al giudice dall'accusa di essere stata l'amante del Capitano. Ilary, infatti, ha accusato il suo ormai ex marito di averla tradita e richiederà, quindi, che sia proprio lui a pagare le spese legali della separazione.

Dal canto suo, Francesco Totti avrebbe presentato al giudice una lista di presunti amanti della showgirl ed ex moglie, dichiarando di essere stato tradito per prima.

La questione diventa sempre più difficile da gestire e nel frattempo, Noemi Bocchi ha mandato un dolcissimo messaggio di incoraggiamento per questi giorni un po' difficili. Un «Ti amo» scritto a mano su un fazzoletto, vicino alla colazione. Ma questa dedica non è per Francesco Totti.

Noemi Bocchi ha mandato un messaggio dolcissimo mentre stava per fare colazione. Un «Ti amo» scritto a mano con un pennarello nero, su un fazzoletto di carta, ma non è per Francesco Totti. Si tratta di una dedica alla figlia maggiore, Sofia, che ha voluto ricondividere il messaggio su Instagram, taggando la mamma e scrivendo «Best mum ever» (miglior mamma di sempre).

I fan di Ilary Blasi hanno subito iniziato ad accusare la nuova fidanzata del Capitano di voler imitare la sua ex moglie, lasciando messaggi d'amore: «Copi ancora lei?»

Noemi Bocchi purtroppo lo sa, si troverà ancora per un bel po' al centro delle polemiche e, soprattutto sarà messa a paragone con l'ex moglie di Francesco.