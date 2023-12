Francesco Totti, il regalo alla figlia di Noemi Bocchi lascia senza parole: il prezzo della borsa griffata

Natale un po' diverso quello di Francesco Totti e la sua famiglia allargata. L'ex capitano della Roma ha voluto trascorrere del tempo insieme ai suoi figli, avuti con Ilary Blasi, Chanel, Cristian e Isabel, senza rinunciare al clima natalizio con la sua nuova famiglia, con Noemi Bocchi e i suoi due figli.

Il Natale, si sa, rende tutti più buoni e i regali (per chi può permetterseli) sono all'ordine del giorno. C'è chi li apre man mano e chi invece aspetta rigorosamente il 24 dicembre a mezzanotte oppure il 25 a pranzo. La figlia di Noemi, Sofia Caucci, tuttavia, non è proprio riuscita ad aspettare la mezzanotte per aprire il suo regalo di Natale e i suoi follower la capiscono benissimo.

Sofia Caucci è la figlia maggiore di Noemi Bocchi e sta ripercorrendo man mano sempre di più i passi di Chanel, secondogenita di Francesco Totti.

D'altronde le due sono sempre più simili, lunghi capelli biondi lisci, una passione per la moda e i brand di lusso e una vita che permette loro di viaggiare in giro per il mondo e scoprire nuove culture.

Mentre la figlia di Ilary Blasi è orientata verso brand più eterni come Chanel e Dior, la piccola Sofia sta scoprendo il lusso con Prada, un ottimo inizio. Il regalo di Natale della figlia di Noemi Bocchi, infatti, sembrerebbe essere stato un gift dal negozio di Prada.

A Montecarlo, dove si trovano tutti insieme per festeggiare i giorni prima del 25 dicembre, Sofia ha condiviso con i suoi follower la foto di una busta del negozio griffato e poi un selfie allo specchio con una borsa dello stesso brand (molto probabilmente era il contenuto della busta Prada).

La borsa Prada, mostrata sulle storie Instagram della piccola Sofia Caucci sarebbe un modello molto particolare, modello Cleo in raso con cristalli che dal sito del brand di lusso ha un costo pari a 3.400 euro.