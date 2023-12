Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: l'indizio di Deianira Marzano

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli negli ultimi tempi sono stati spesso al centro del gossip: erano infatti in molti a pensare che i due stessero vivendo un periodo di crisi. La coppia, tuttavia, ha sempre smentito. Di recente sono arrivate nuove segnalazioni sui Pretelli.

È Deianira Marzano a riportare la segnalazione di una fan che racconta di aver visto la coppia al Bicocca Village di Milano mangiare una pizza insieme in tutta serenità. Anche un'altra segnalazione sui 'Pretelli' riporta di averli visti insieme in Rinascente a Milano. Secondo chi li incontra in giro, quindi, i due non starebbero vivendo nessuna crisi. Quale sarà la verità?