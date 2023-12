Halle Berry, sexy senza età a 57 anni: la foto in lingerie fa impazzire i social

Halle Berry è una delle attrici più affascinanti di Hollywood, dotata di un fascino intramontabile. L'attrice premio Oscar, infatti, ha ricevuto l'apprezzamento di migliaia di utenti, dopo aver pubblicato su Instagram una foto, che la ritrae in lingerie. Come riporta il Daily Mail, la 57enne ha dimostrato di essere in gran forma, e i suoi 8 milioni di follower hanno omaggiato la bellezza senza filtri dell'attrice, commentando con entusiasmo il post in questione.

Queste le parole che accompagnano l'immagine: «Non ho potuto nascondere queste rocce», in riferimento alla location. L'attrice, infatti, si è mostrata in mezzo a una località desertica, in mezzo a un raggruppamento di enormi massi.

L'attrice, attualmente, è impegnata nelle riprese di un thriller, Maude v Maude, che la vedrà apparire al fianco di un'altra grande diva: Angelina Jolie.

Questo il commento dell'attrice: «Sono emozionata al pensiero di lavorare con un'altra donna, per realizzare una storia conforme alle nostre sensibilità e al nostro punto di vista».