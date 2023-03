Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? La frecciatina dell'ex dama allarma i fan

Ida Platano e Alessandro Vicinanza starebbero già in crisi. Dopo mesi di amore e di idillio sembra che tra i due ultimamente le cose non stiano andando molto bene. I primi indizi arrivano dai social dove Ida, sempre molto attiva, ha iniziato a pubblicare molto meno e sempre più da sola.

Ma pare che la ex dama di Uomini e Donne abbia lanciato anche dei messaggi sospetti. Il più signifiativo è quello nelle sue storie di Instagram dove ha scritto: «Deludiamoci con rispetto», su sfondo nero. Non ci sono altre informazioni ma sembra evidente che Ida si sia sentita delusa, pur non specificando da chi. I followers hanno subito pensato al suo compagno, che però dal canto suo non ha ancora detto nulla a riguardo.

Il pubblico non manca di ricordare però quello che aveva detto Tina Cipollari in merito alla loro relazione. L'opinionista, a cui non è mai stata molto simpatica la Platano, aveva anticipato che Ida non era affatto coinvolta, che la sua era una storia costruita per avere consensi e che non sarebbero andati lontano. I più maligni stanno addirittura insinunando che sia tutta una trovata per poter partecipare a Temptation Island, programma che la vide già protagonista insieme al suo ex. Non resta che aspettare e vedere cosa accadrà.