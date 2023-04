Ivana Mrazova e Luca Onestini: è di nuovo amore? Gianmarco Onestini se lo è fatto scappare durante il reality

I fan di Ivana Mrazova e Luca Onestini attendono trepidanti novità sul post Gf Vip. C'è chi ha iniziato a sperare in un ritorno di fiamma tra i due, ma l’ex coppia ha sempre dichiarato di voler pensare con calma, a partire da fuori dalla Casa più spiata d’Italia. E dopo aver condiviso sui loro profili social un video insieme, i fan sono andati in tilt. Ma qual è la verità? A svelare il mistero è stato Gianmarco Onestini, il fratello di Luca che ora vive in Spagna e sta partecipando ad un altro reality iberico dal titolo “Sola solo reality”. Ed è propro qui che ha parlato del fratello. Durante una chiacchierata di poche ore fa, Gianmarco ha dichiarato che Luca è «libero e single».

Per i fan questa è una triste verità. Anche se, ahimè, non è sicuramente quella che speravano. Luca e Ivana non sono tornati insieme e, almeno per ora, avrebbero solamente instaurato una bella amicizia. Ma in molti continuanno a sperare, nonostante, per ora, Onestini e la Mrazova continuando ad essere solamente ex.