Karina Cascella attacca il mondo social: «Ma quali digital creator, una generazione di escort: vergogna»

Karina Cascella è furiosa. L'ex opinionista di Uomini e Donne, mamma di una ragazzina di quasi 14 anni, ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo Instagram dove si scaglia contro le giovani donne che vendono foto e video online. Karina Cascella è molto attiva sui social e spesso tratta con i suoi follower diversi argomenti soprattutto quelli che riguardano il ruolo di genitore. Non ha utilizzato parole delicate questa volta l'ex opinionista di Uomini e donne tant'è esponendo il suo pensiero in merito senza troppi giri di parole.

La rabbia di Karina Cascella

«Sono proprio stufa di leggere queste stu*****gini, "creator" e "digital creator" - ha sottolineato Karina Cascella su Instagram -.

Ma quando mai, ma che cosa. Il mestiere più vecchio del mondo fatto passare in una chiave moderna. Prima si chiamava zo***le, ora digital creator? Definitevi con il vostro nome. Perché dobbiamo far passare il messaggio che lavorano e si stancano. E basta con queste str****te. Voi fondamentalmente vi dovete mettere col c**o di fuori e abbassare una volta il costume di qua e una volta di là, alzare un po' dietro, spostare un po’ davanti. Una generazione vergognosa, una generazione di escort».

Karina Cascella ha aggiunto: «Ragazze, dovete studiare e imparare un mestiere vero. Un lavoro che vi farà crescere e diventare donne indipendenti. Donne che si alzeranno al mattino e saranno fiere di ciò che vedranno riflesso allo specchio. Questa generazione è vergognosa e non ho paura di dirlo, a dir poco penosa. E a mia figlia lo dico ogni giorno della sua vita, affinché capisca bene cosa voglia fare da grande».

«Non si può andare avanti così - ha concluso Karina -. Siamo circondati da migliaia di ragazzine senza arte e ne parte e senza un briciolo di dignità, che sono la rovina di questa società e qualcuno dovrà pur dirlo prima o poi. Basta con questa superficialità. In questi casi mi vergogno di essere donna».