Linus e la sua Carlotta: «Insieme da 30 anni, ma quando ci siamo conosciuti ero sposato»

Linus e Carlotta Medas si raccontano tra aneddoti di famiglia e maratone di New York in un'intervista a due rilasciata al Corriere della Sera. Lui voce di Radio Deejay, lei graphic designer: i due si sono conosciuti nel 1987 e stanno insieme da più di 30 anni.

Una casa, un gatto, due cani e due figli, Filippo e Michele. «Il primo bacio? Nel giugno 1992, a San Marino: era una delle primissime volte che uscivamo», confessa lui.

Linus racconta così il loro primo incontro: «Era il 1987, il primo anno che facevamo Deejay Television dall’Aquafan di Riccione. Stavo per sposarmi, il matrimonio purtroppo sarebbe durato solo quattro anni. In tv hai bisogno della claque per le telepromozioni e Carlotta era stata scelta con le sue amiche: erano adorabili, non c’era nessuna malizia tra noi». «Io avevo il suo autografo nel diario Naj-Oleari, lo conservo ancora», risponde lei.

Solo cinque anni dopo i due si sono scambiati il primo bacio e da quel momento non si sono più separati. Alla domanda se Linus e Carlotta hanno una città del cuore, lui risponde: «Firenze. Abbiamo cominciato a frequentarci quando lei studiava architettura lì. Partivo da Milano a mezzogiorno, non appena finivo il programma, e ripartivo il mattino dopo alle 5».

Un matrimonio, quello di Linus e Carlotta, basato sulle delle (tenere) sfide: «Abbiamo fatto due maratone di New York insieme, nel 2005 e nel 2006. Per dispetto lei non si è nemmeno allenata: io andavo piano e lei pianissimo, io pianissimo e lei camminava, io camminavo e lei stava ferma...», scrive il Corriere.

Quali sono i difetti e i pregi di entrambi? Difficile rispondere. Per Carlotta, Linus è «permaloso e insoddisfatto». «Eternamento insoddisfatto, ma permaloso no», ribatte lui. «Bello e sexy, una persona molto corretta, buona, generosa, protettiva e affidabile», dice Carlotta menzionando i pregi del suo Linus.

«Il pregio di Carlotta? È un’anima pura, a differenza mia che sono un’anima scura. Sfiora quasi l’ingenuità: ha conservato il candore di quando l’ho conosciuta», spiega Linus. E il difetto? «Può essere parente di quell’adolescenza infinita che si porta dietro», sottolinea la voce di Radio Deejay al Corriere.