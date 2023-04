Annalisa ad Amici, il nuovo look (col caschetto) infiamma i social: «Fai di me quello che vuoi», «ti prego calpestami»

Annalisa è tornata ad Amici per presentare il suo nuovo singolo. Ieri, 8 aprile, durante il serale del talent show, infatti, Annalisa ha cantanto Mon amour, il nuovo singolo uscito lo scorso 31 marzo.

Per l'occasione, la cantante ha stravolto il suo look: caschetto sbarazzino e nero. «Irriconoscibile», hanno commentato gli utenti, ma è stato super approvato. I telespettatori, infatti, hanno mostrato tutta la loro approvazione sui social e i commenti sono esilaranti.

Non è la prima volta che Annalisa mostra questo nuovo look, che per chi se ne fosse “innamorato” è giusto anticipare che si tratta di una semplice parrucca. La cantante, infatti, non ha definitivamente detto addio alla sua chioma rossa ma ha solo deciso di modificare l'hair look per promuovere al meglio il nuovo singolo.

Il caschetto sbarazzino castano scuro con frangia sfoggiato ad Amici ha convito tutti i fan. E dopo la performance, Annalisa ha condiviso uno scatto del suo look sui social e i commenti sono tutti da ridere.

«Fiamme in studio», ha commentato un telespettatore del talent show. «Ti prego, calpestami», ha scritto un utente. E ancora si legge: «Puoi fare di me quello che vuoi, mi inginocchio alla tua bellezza», «sei una dea, come sempre», «non ho più parole per esprimere la tua bellezza».