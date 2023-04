Amici, Maria De Filippi zittisce Raimondo Todaro: «Che ci stiamo a fare?». Ma lo scontro viene tagliato e non va in onda

È giallo nella quarta puntata del serale di Amici 22 andato in onda sabato 8 aprile. Stando alle anticipazioni circolate in rete, Maria De Filippi sarebbe intervenuta in modo piuttosto deciso contro Raimondo Todaro, ma la discussione non è più andata in onda. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi contro Todaro

La discussione tra Arisa, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, per aver scelto di schierare Angelina insieme a Cricca durante il serale di sabato 8 aprile è stata in realtà più lunga di quella che il pubblico di canale 5 ha potuto in realtà vedere. Ma andiamo con ordine.

La puntata andata in onda sabato sera, come noto, è stata registrata lo scorso giovedì e stando alle anticipazioni diffuse da Amici news la discussione sarebbe durata molto più a lungo tanto da aver addirittura richiesto l'intervento deciso di Maria De Filippi.

A dare man forte alla collega di squadra arriva anche Raimondo Todaro che critica aspramente la scelta di Rudy Zerbi di mandare alla sfida finale Angelina e non Cricca. Zerbi ammette candidamente che si tratta di pura strategia e Todaro perde le staffe, tanto che deve intervenire la De Filippi per far abbassare i toni.

La conduttrice ha sottolineato che le parole di Todaro non sarebbero di aiuto a nessuno in quanto avrebbero sminuito sia Maddalena che altri allievi e facendo inoltre passare Angelina come “la prima della classe”. Todaro però è convinto che Angelina sia ormai la vincitrice. «Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente più scarsa, quindi stasera saluto uno dei miei».

Ed è qui che la De Filippi lo avrebbe zittito dicendo: «Okay Raimondo se per te Angelina vince sto programma allora dagli direttamente la coppa, che ci stiamo a fare qui se la pensi così?». Il video non è stato però mandato in onda.